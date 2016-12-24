Владимир Путин отметил труд двух жительниц Мордовии

Распоряжением Владимира Владимировича Путина от 24 января 2024 года за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность Президента Российской Федерации объявлена заместителю главы Красноармейского сельского поселения Торбеевского района Татьяне Васильевне Давыдкиной.

«Для меня очень почетно получить награду столь высокого уровня! Такая оценка моего труда –значимое для меня событие. Я люблю свой район, свое поселение и всегда стараюсь ответственно выполнять свои обязанности. Мне приятно и важно, что мою работу заметили и отметили», - сказала Татьяна Васильевна.

Также благодарность Президента Российской Федерации объявлена заместителю главы администрации Красинского сельского поселения Дубенского района Вере Васильевне Титяевой.

Коллеги отзываются о ней, как о грамотном, компетентном, скромном и знающим свое дело специалисте. В администрации сельского поселения Вера Васильевна работает с 1978 года. Всю свою профессиональную жизнь посвятила служению селу Красино и его жителям.