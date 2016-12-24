Артём Здунов и Сергей Кравцов обсудили развитие школьной инфраструктуры Мордовии

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26 января Глава Мордовии Артём Здунов встретился с министром просвещения России Сергеем Кравцовым.

На встрече обсуждался проект строительства новой школы на 1300 мест в Саранске – на месте бывшей школы №9 и второго корпуса в Юго-западном районе. Этот образовательный объект очень важен для столицы Мордовии.

Также речь шла о завершении в текущем году строительства двух школ:  на 165 мест – в селе Белозерье и на 600 – в новом микрорайоне Саранска возле «Леруа Мерлен».

Кроме того, Мордовия продолжает активное участие в федеральной программе капремонта образовательных организаций.

Также принято решение о проведении в Саранске в августе этого года всероссийского родительского форума по школьному питанию и федерального тура всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая - 2024».

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