В День студента в МГУ им. Н.П. Огарева заложили капсулу времени

25 января в МГУ им. Н.П. Огарева традиционно празднуется ярко и масштабно. На протяжении трех дней в университете проходил фестиваль «Татьянин день», где огаревцы представили свои таланты. А на финальном концерте фестиваля подвели итоги конкурса «Признание-2024», в рамках которого за плодотворную работу наградили самых активных студентов.

Но главным мероприятием стало заложение капсулы времени с письмами от нынешних студентов к тем, кто будет учиться в Мордовском госуниверситете в 2049 году.

С этой инициативой выступило студенчество вуза. «Самая главная ценность любого вуза, в том числе и нашего – студенты. История российского студенчества наполнена огромным количеством событий: научные открытия, спортивные победы, творческие успехи и героические поступки. Здорово, что нашему студенчеству есть чем поделиться с будущими поколениями. В посланиях, заложенных в капсулу, ребята отразили свои стремления относительно будущего, рассказали о своем ярком студенчестве. Для тех, кто будет учиться в Мордовском госуниверситете через 25 лет, эти послания будут, прежде всего, знаком того, что важно мечтать и эти мечты не бояться реализовывать» — отметил ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.

К торжественной церемонии заложения капсулы времени присоединилась и председатель Государственного комитета по делам молодежи РМ Анастасия Гришнева. Он поздравила огаревцев с Днем студента: «У стен своей родной альма-матер, своего любимого и родного Мордовского государственного университета, поздравляю всех вас – людей, которые открыты новому, которые стремятся, борются за самое лучшее будущее для нашего города, республики, страны. Сегодня поздравляю всех своих преподавателей, которые находятся здесь, потому что студентов, как известно, бывших не бывает, это наш с вами праздник тоже. Я очень хочу, чтобы вы были дерзкими, в хорошем смысле этого слова, стремящимися, яркими. Чтобы наш университет, город, республика становились лучше, благодаря каждому вашему даже самому маленькому делу».

Далее празднество перенеслось в Дворец культуры и искусств МГУ им. Н. П. Огарева. Последние три дня он был местом притяжения всей молодежи вуза.

23 января прошел вечер хореографии. Перед вузовской публикой выступали учебный ансамбль народно-сценического танца «Рукава» и учебный театр современного танца «S.mail.ru» Института национальной культуры.

24 января учебный театр «ИНКогнито» представил школьникам города спектакль «Наш Островский» по мотивам произведений А.Н. Островского.

А непосредственно в День студента самые талантливые огаревцы выступили на сцене ДКИ с творческими номерами. После них состоялось подведение итогов конкурса «Признание года». Жюри выбрало самых активных ребят, которые показывали плодотворную работу на протяжении всего прошлого года.

В этот раз было принято решение разделить номинацию «Абсолютное признание» на целых три: номинацию «Студент года» забрала студентка 4 курса экономического института Елена Ташкаева. В номинации «Аспирант года» выиграл аспирант медицинского института Константин Мадонов, а в номинации «Ординатор года» победила ординатор медицинского института Марина Ширманкина.

«Каждый год мы подводим итоги работы активистов нашего вуза: среди них – лидеры в спортивной, культурно-массовой, научной, добровольческой деятельности. Каждый раз очень сложно делать выбор: все ребята достойны звания победителей, ведь они трудятся на благо родного университета, вдохновляя других студентов своим примером. Хочу выразить им огромную благодарность за то, что делают наше студенчество ярким, позитивным и созидательным», — отметил председатель студенческого совета МГУ им. Н.П. Огарева Рустам Пигальцов.