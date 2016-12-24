В Доме Республики чествовали талантливых школьников и студентов со всей Мордовии

В День российского студенчества в Доме Республики собрались талантливые школьники и студенты со всей Мордовии – те, кто проявил себя на предметных олимпиадах, в научно-технических конкурсах, исследовательской деятельности, искусстве, спорте и общественной жизни. Все они удостоены наград за свои достижения и активную жизненную позицию. В торжественной церемонии принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

Перед началом мероприятия руководитель региона осмотрел выставку технических проектов учащихся республиканских образовательных организаций. Здесь и программируемый квадрокоптер «Шмель», и робот-сапер, и логтевой тренажер, и RGB-полярископ, применяемый в оптическом производстве, и виртуальный школьный музей – благодаря ему можно пройти по всем школьным музеям республики. Этот проект был представлен на выставке «Россия» в День цифровизации. Все это – собственные разработки школьников и студентов Мордовии.

Приветствуя молодых прогрессивных людей, Артём Здунов сказал: «Все мы разные, но нас объединяет упорный труд, желание сделать нашу жизнь лучше – через высокие результаты в науке и техническом творчестве. Мы покоряем спортивные вершины, искусство, самое главное – спешим делать добрые дела. Россия традиционно славилась духовно-нравственными ценностями. Думаю, мы такими и останемся и даже станем лучше!»

Руководитель региона подчеркнул: благодаря поддержке Президента Владимира Владимировича Путина в республике создаются современные условия обучения: 32 капитально отремонтированные школы, 159 «Точек роста» - ими охвачено 90% сельских школ, 146 школ получили новое компьютерное оборудование, создано шесть детских технопарков «Кванториум» и почти 19 тысяч новых мест в системе дополнительного образования.

В этом году Мордовия включается в новый проект по развитию беспилотной авиации. Будет создано 17 специализированных кружков в школах и Центр практической подготовки в Саранском политехническом техникуме.

«Мы занимаем второе место в России по эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Давайте эту планку не снижать! Почти 100% наших детей охвачены системой дополнительного образования – это шикарный результат. Самая главная цель всего этого – помочь вам раскрыть свои таланты и преуспеть в науке, творчестве, спорте, найти свой путь и уверенно идти по жизни», - подчеркнул Артём Здунов.

Особые слова благодарности были адресованы педагогам и наставникам – тем, кто помогает молодым людям развивать способности и интересы, а также родителям – за поддержку во всем.

«Вы в очередной раз доказали, что главное богатство нашей республики – это люди, яркие, активные, талантливые, которые жаждут открытий и новых знаний. В нашем лице вы всегда найдете поддержку и понимание!» - подытожил руководитель региона.

В ходе церемонии были вручены премии Главы Республики Мордовия победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. Благодарственными письмами за проявленную гражданскую позицию Глава республики отметил представителей Молодежного театра ТНБ – труппа проводила новогодние представления для детей из Каланчака.

К молодежи Мордовии обратилась первый заместитель Председателя Правительства Мордовии Галина Лотванова: «Мы уверены в вас, надеемся на вас – вы будущее нашей республики, нашей великой России. Творите, дерзайте, не останавливайтесь на достигнутом!» Она вручила премии Главы РМ победителям и призерам различных региональных и межрегиональных конкурсов и олимпиад.

«Спасибо республике за поддержку наших трудов, дерзаний и стремлений. Мы понимаем, что наша работа замечена, не оставлены без внимания наши планы, а значит, впереди – новые победы во благо республики и России», - сказала ученица саранской гимназии №12, победившая во всероссийской олимпиаде школьников по искусству Анастасия Коннова.

«Моей целью с детства была помощь людям – я мечтала связать свое будущее с изготовлением препаратов. Я многого достигла, обучаясь в техникуме – он стал участником федерального проекта «Профессионалитет». Планирую получить высшее образование по этому направлению, чтобы в будущем приносить пользу своей малой родине», - рассказала о планах студентка Саранского техникума сферы услуг и промышленных технологий Елизавета Падерова.