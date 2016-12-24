В Зубово-Полянском районе АО «Плайтерра» начнет реализацию крупного инвестиционного проекта на 350 млн. рублей

Об этом в телеграм сообщил Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков.

«Сегодня принял участие в двадцать шестой сессии Совета депутатов Зубово-Полянского муниципального района, во время которой обсудили вместе с активом района и депутатами перспективы развития, а также проблемные вопросы и пути их решения в муниципалитете.

В 2023 году район продемонстрировал результаты в объеме оборота розничной торговли, который составил 5,5 млрд. рублей. В рамках программы догазификации на территории района был осуществлен пуск газа в 281 домовладение, а в рамках отрасли дорожного хозяйства было создано 7 объектов, общая протяженность которых составила 18,743 км.

На сессии были рассмотрены вопросы, касающиеся создания и обустройства зоны отдыха в поселке Умет. Немаловажным являются открытие 8 центров «Точка роста» и участие 5 школ в региональном проекте «Цифровая образовательная среда», проводимого в рамках национального проекта «Образование».

Также в текущем году на территории муниципалитета начнет свою реализацию крупный инвестиционный проект «Организация производства фенольной пленки» компании АО «Плайтерра», который позволит создать 30 новых рабочих мест. Общая стоимость проекта составит 350 млн. рублей. В ноябре 2024 года завершиться реконструкция Потьминского специального филиала Ширингушского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Завершили сессию на доброй ноте награждением активных граждан, которые достигли трудовых успехов и работали добросовестно на протяжении многих лет. Также были отмечены те, кто оказывал гуманитарную помощь участникам специальной военной операции. Участники встречи выразили свою поддержку действиям нашего Президента и готовность продолжать помощь в зоне проведения СВО».