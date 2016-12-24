В 2024 году в Мордовии пройдет комплексная модернизация службы занятости

В этом году в Мордовии запланирована комплексная модернизация службы занятости. Вся сеть учреждений в регионе обновится в рамках национального проекта «Демография.



Республика участвует в проекте по модернизации службы занятости уже 4 года, за это время кадровые центры «Работа России» открылись в Саранске и Рузаевке, а также в Краснослободском и Зубово-Полянском районах.



В этом году республика включена в число 12 регионов, где запланирована комплексная модернизация. Все учреждения службы переформатируют под стандарты федерального бренда. В них будут созданы комфортные условия для посетителей. Вместе с внешним видом поменяется и подход к работе с клиентами: соискатели получат еще больше возможностей по развитию своих профессиональных навыков, а главное - смогут быстро и эффективно находить работу.



Сейчас на территории Мордовии работает флагманский центр занятости, который соответствует всем стандартам и требованиям. Здесь можно получить комплекс услуг в зависимости от ситуации, в которой оказался человек или бизнес.

Специалисты центра занятости готовы помочь соискателям выбрать свой путь построения карьеры, найти свое место на рынке труда, а также содействуют работодателям в разрешении кадровых вопросов.