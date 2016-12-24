В 2024 году в Мордовии пройдет комплексная модернизация службы занятости

«С возвращением!»
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В этом году в Мордовии запланирована комплексная модернизация службы занятости. Вся сеть учреждений в регионе обновится в рамках национального проекта «Демография.
Республика участвует в проекте по модернизации службы занятости уже 4 года, за это время кадровые центры «Работа России» открылись в Саранске и Рузаевке, а также в Краснослободском и Зубово-Полянском районах.
В этом году республика включена в число 12 регионов, где запланирована комплексная модернизация. Все учреждения службы переформатируют под стандарты федерального бренда. В них будут созданы комфортные условия для посетителей. Вместе с внешним видом поменяется и подход к работе с клиентами: соискатели получат еще больше возможностей по развитию своих профессиональных навыков, а главное - смогут быстро и эффективно находить работу.
Сейчас на территории Мордовии работает флагманский центр занятости, который соответствует всем стандартам и требованиям. Здесь можно получить комплекс услуг в зависимости от ситуации, в которой оказался человек или бизнес.
Специалисты центра занятости готовы помочь соискателям выбрать свой путь построения карьеры, найти свое место на рынке труда, а также содействуют работодателям в разрешении кадровых вопросов.
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