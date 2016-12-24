МВД по РМ опровергает фейк о нападении стаи волков на ребенка в Зубово-Полянском районе

«Накануне в ряде сообществ в социальной сети «Вконтакте» опубликована информация о нападении стаи волков на ребенка.

МВД по Республике Мордовия сообщает, что данная информация не соответствует действительности, а данное сообщение является фейком.

Призываем представителей СМИ, администраторов телеграм-каналов и блогеров при подготовке информационных сообщений опираться на официальные источники и не допускать распространения недостоверных материалов.

В соответствии со ст. 13.15. КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации» распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до ста тысяч рублей».