МВД по РМ опровергает фейк о нападении стаи волков на ребенка в Зубово-Полянском районе

«Рузаевский район – стратегический»
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«Накануне в ряде сообществ в социальной сети «Вконтакте» опубликована информация о нападении стаи волков на ребенка.
МВД по Республике Мордовия сообщает, что данная информация не соответствует действительности, а данное сообщение является фейком.
Призываем представителей СМИ, администраторов телеграм-каналов и блогеров при подготовке информационных сообщений опираться на официальные источники и не допускать распространения недостоверных материалов.
В соответствии со ст. 13.15. КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации» распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до ста тысяч рублей».
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Артём Здунов принял участие в сессии совета депутатов Рузаевского района
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