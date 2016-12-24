В Мордовии Госавтоинспекция по факту ДТП с пострадавшим возбудила административное дело за плохое содержание дорог

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По информации ГИБДД по РМ, 24 января в Ичалковском районе около 15 часов на автодороге «Саранск – Ромоданово - Б.Игнатово» 46-летний мужчина за рулем «Мицубиси L200», по предварительным данным, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения.
Здесь иномарка столкнулась с «Газелью» и следовавшей за ней автомашиной «BMW-325i». «Газель» от удара отбросило в левый по ходу движения придорожный кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП водитель автомашины «Мицубиси L200» доставлялся в Ичалковскую районную больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Водители трезвы.
Как отмечается, на данном участке автодороги выявлены недостатки транспортного-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети в виде зимней скользкости, а также снежного наката с образованием колейности.
В этой связи было возбуждено дело по ч.1 ст.12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».
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