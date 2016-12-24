Глава Мордовии: «Сервисы по записи на прием к врачу должны быть доступны для всех жителей республики»

Глава Мордовии Артём Здунов обратил внимание регионального Минздрава на обращения жителей республики, касающиеся работы сервисов по записи на прием к врачам. По информации, подготовленной Центром управления регионом, жалобы на проблемы с записью в медучреждения поступают постоянно. Чаще других на невозможность записаться на прием к врачу через электронные сервисы сетуют пожилые жители республики.

«Наша задача – создать равные условия для получения медицинской помощи, обеспечить доступность первичного звена здравоохранения для каждого человека, вне зависимости от возраста и места его проживания. Если поступают жалобы – значит, где-то мы недоглядели, надо исправляться, - подчеркнул Глава Мордовии. - Электронные сервисы, дистанционная запись на прием к врачу созданы только для удобства людей, но никак не для того, чтобы создать препятствия».

В республике сохраняются все возможные способы записи к медицинским специалистам в больницах и поликлиниках, прежде всего, для старшего поколения, кто не имеет возможности записаться на едином портале «Госуслуги».

«Это и единый телефонный номер «122», непосредственная запись через регистратуру и по телефону через кол-центр медицинской организации. Олегу Валентиновичу (Маркину) нужно лично проверить - как работает система именно для пожилых людей. Хорошо, если у наших ветеранов есть дети, внуки, которые помогут справиться с электронной записью, а если нет? Значит, нужно привлечь волонтеров, это было в ковидные времена - добровольные помощники консультировали людей на горячей линии Минздрава. Нужно эту возможность и сейчас рассмотреть для оказания помощи нашим жителям при записи на прием к врачу», - сказал Артём Здунов.

Напомним, что с прошлого года режим работы поликлиник изменен, чтобы как можно больше пациентов могли попасть на прием (теперь во взрослых поликлиниках в Саранске врачи работают до 20.00, в районах – до 18.00).

Артём Здунов обратил внимание регионального Минздрава на важность контроля за соблюдением этого графика. Кроме того, правительству необходимо еще раз оценить транспортную доступность медучреждений для жителей сельских населенных пунктов в районах республики, при необходимости - принять дополнительные меры.