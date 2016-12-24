Молодожены из Мордовии приняли участие в церемонии зажжения семейного очага на выставке-форуме «Россия»

На Международной выставке-форуме «Россия» зажгли огонь семейного очага «Сердце России». Лампаду с огнем привезли из Свято-Троицкого монастыря в Муроме, где хранятся мощи святых Петра и Февронии.

От семейного очага пламя зажгли в 12 лампадах. Огонь «Сердца России» отправится по всем регионам России.

На церемонии присутствовали семейные пары из всех субъектов страны. В их числе молодожены из Мордовии - специалист компании «Альфа-М» Станислав Пичайкин и артистка государственного фольклорного ансамбля «Келу» им. Г.И. Сураева-Королева Анна Платонова.

Напомним, они сыграли свадьбу в национальных традициях на Дне Республики Мордовия на Международной выставке-форуме «Россия» 30 ноября, а праздничное действо украсили выступления лучших творческих коллективов Мордовии.