В Саранске 10-летняя девочка так поиграла со смартфоном мамы, что позволила мошенникам украсть со счета 275 тысяч рублей

В саранский отдел полиции обратилась 46-летняя местная жительница, которая сообщила о совершенном в отношении нее преступлении.

По словам женщины, вечером 22 января ее 10-летняя дочь попросила мобильный телефон, чтобы поиграть. Через некоторое время девочка вернула смартфон маме, которая обнаружила сообщения об одобрении кредитной карты.

Женщина позвонила в финансовую организацию и узнала, что на ее имя была оформлена кредитка с лимитом 275 тысяч рублей, которые в последующем были перечислены на неустановленный счет.

Как выяснили полицейские, в одном из телеграм-каналов дочь потерпевшей нашла онлайн-игру, где требовалось приобрести игровую валюту. Для этого девочка попросила телефон мамы и, следуя указаниям неизвестных, предоставила злоумышленникам доступ к личному кабинету мобильного банка заявительницы.

После этого мошенники смогли оформить от имени местной жительницы кредитную карту и похитить с нее деньги.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства совершенного преступления и лица, причастные к хищению денежных средств.