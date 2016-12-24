На Выставке «Россия» торжественно дали старт Году семьи в рамках форума «Родные — Любимые»

На Международной выставке-форуме «Россия» в рамках форума «Родные — Любимые» состоялась торжественная церемония старта Года семьи. Старт ему дал Президент Владимир Путин. «Любые трудности можно одолеть, когда такая огромная страна едина, и любых целей достичь, когда мы все вместе. Когда в большой многодетной семье, где всегда помогут и поддержат, растут такие замечательные дети, как наши», — сказал Глава государства.

От Мордовии на форуме выступила семья Адушкиных: мама Людмила Геннадьевна, папа Василий Васильевич, их шестеро детей, дедушки Василий Дмитриевич и Геннадий Васильевич, а также сестра мамы Полина Геннадьевна. В браке супруги 15 лет. Адушкины – победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья» (2020 г.).

На Главной уличной сцене Выставки прошел концерт, посвященный семейным ценностям, а также яркая церемония зажжения Всероссийского семейного очага «Сердце России», в котором приняли участие семьи из всех федеральных округов России и новых регионов.

В их числе – Станислав Пичайкин и Анна Платонова, которые сыграли свадьбу в национальных традициях на Дне Республики Мордовия 30 ноября.

В концерте приняли участие артисты, которые своим примером демонстрируют силу семейных ценностей. Певица Ольга Кормухина выступила вместе со своим мужем, лидером группы «Парк Горького» Алексеем Беловым — они в браке уже 25 лет. Заслуженный артист России Александр Маршал вышел на сцену вместе с сыном Артемом Миньковым. Братья Иван и Михаил Засидкевичи — солисты группы DABRO — сделали акцент на важности отношений внутри семьи. Певец и композитор Денис Майданов выступил вместе с женой Натальей и дочерью Владой — в своих песнях он рассказал о любви к Родине.

После на Главной уличной сцене Выставки стартовала церемония зажжения Всероссийского семейного очага «Сердце России». Огонь для семейного очага привезли из Свято-Троицкого монастыря в Муроме, где хранятся мощи святых Петра и Февронии.

Его доставила на Выставку семья Терентьевых — Михаил и Екатерина в браке уже 25 лет и воспитывают шестерых детей.

Семья Терентьевых передала бережно доставленный огонь семье Кузнецовых из Крыма, которым выпала честь зажечь семейный очаг «Сердце России». Недавно семья отметила Рубиновую свадьбу — Павел и Татьяна вместе уже 40 лет.

«Для нас стало неожиданностью приглашение приехать и доставить огонь для всероссийского семейного очага. Но эта поездка стала одним из самых интересных впечатлений в жизни — ведь на Выставке очень хорошо видно, как меняется наша страна, какие улучшения в ней происходят. И, на наш взгляд, особенно важно это для молодого поколения — ведь им здесь жить, им развивать Россию дальше, а Выставка наглядно показывает, какие возможности у них будут в жизни», — сказал Михаил Терентьев.

«Я считаю, что самое главное — это то, что писали издревле наши родные и близкие: это совет да любовь. Это очень глубокое пожелание, которое нужно давать всем поколениям, потому что в нем заложено все. Главное наше жизненное кредо — нужно делать так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Мы считаем, что это главное мерило. Человек должен уважать тех, кто его окружает», — сказала Татьяна Кузнецова — учитель математики высшей категории.

После зажжения «Сердца России» огонь семейного очага перенесли в 12 лампад — их доставят в административные центры федеральных округов и новые регионы. Это сделают семейные пары из Якутии, Кемеровской области — Кузбасса, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Татарстан, Северной Осетии — Алании, Волгоградской области и Республики Коми, которые ранее сыграли свои свадьбы на Выставке. В Донбасс лампады отвезут многодетные семьи из Донецкой и Луганской народных республик, а также семейные пары из Херсонской и Запорожской областей. Еще одну зажгли специально для Выставки "Россия".

Выставка "Россия" оставляет самые прекрасные впечатления, отметил Василий Васин — многодетный отец из ДНР, который приехал на Выставку вместе с супругой Викторией. «Восторг, настолько замечательная Выставка, замечательный форум. Столько добрых, теплых людей в одном месте. На самом деле, это показывает, насколько у нас большая страна, насколько люди дружны между собой — и какой у нас потенциал на будущее», — сказал Василий Васин.

Лампаду, предназначенную для Центрального федерального округа, семья Терентьевых отвезла в Дворец бракосочетаний на ВДНХ. Там же от нее зажгли огонь для Тамбовской области — местная семья в ближайшее время доставит ее в родной регион.

Символично, что старт Года семьи был дан на Выставке "Россия" в рамках форума «Родные — любимые», подчеркнула заместитель генерального директора АНО «Дирекция Выставки Достижений "Россия"» Анастасия Звягина.

«Пусть Всероссийский семейный очаг, частички которого отправятся во все федеральный округа и новые регионы, несет с собой свет, любовь, тепло. Как сегодня сказал наш Президент, Россия — это семья семей. Спасибо семьям, что они приехали и вместе с нами зажгли этот огонь», — сказала Анастасия Звягина.

Она отметила, что некоторые участники торжественной церемонии — это молодые пары, которые соединили сердца на Выставке "Россия" в соответствии с традициями своих регионов. Например, Самат и Сюмбель Зиятдиновы из Татарстана и Александр Худи и Илона Окотэтто из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Самат и Сюмбель Зиятдиновы из многодетных семей и настроены продолжить традицию. «Ключевой по важности ингредиент семейного благополучия — пример наших родителей. Он вдохновляет нас и помогает видеть и наше собственное совместное будущее. Главное — чтобы все в семье были услышаны, готовы были понимать друг друга и, при необходимости, в чем-то уступать», — отметил Самат Зиятдинов.

В свою очередь Александр Худи и Илона Окотэтто рассказали о важности семейных реликвий. «У каждого рода есть свои традиции. У нас, например, это гостеприимство — встреча гостей, угощение, разговоры. А при отъезде гостя мы дарим ему подарки. По мужской линии мы передаем предметы быта: ножи, аркан, пояса, подвязки. Они передаются из поколения в поколение, чтобы сохранялись и использовались дальше», — отметил Александр. «По женской линии в нашей семье проедется коса. Мне подарила ее мама, а ей моя бабушка, а той, в свою очередь, прабабушка. У нас еще есть священная кукла, которая обозначает семейный очаг. Ее тоже передают от женщины к женщине», — добавила Илона.

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

Всероссийский семейный форум «Родные — Любимые» открыл Год семьи в России, объявленный на основании указа Владимира Путина. События форума нацелены на объединение династий со всей страны, диалог поколений и сотворчество детей и взрослых. Организаторами форума выступают Российское общество «Знание», Движение Первых, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), АНО «Дирекция выставки достижений «Россия». В числе партнеров форума — Сбер, ОАО «Российские железные дороги», госкорпорации «Росатом» и «Роскосмос», «Лукойл», «Газпром» и VK. Форум проходит при поддержке Минпросвещения России, Минкультуры России, Минспорта России, Минобрнауки России, Минздрава России и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России).