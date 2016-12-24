В рамках Всероссийского семейного форума «Родные – Любимые» на Международной выставке-форуме «Россия» завершилась масштабная конкурсная программа «Династии России». Семьи из всех субъектов страны выступали с творческими номерами, рассказывали о своих регионах, готовили блюда по национальным рецептам и т.д.

В номинации «Семейное шоу талантов» в число победителей вошла семья Адушкиных из Мордовии. В браке Людмила Геннадьевна и Василий Васильевич – 15 лет. Они воспитывают 6 детей. Все ребята занимаются спортом. В своем творческом номере под композицию Валентины Толкуновой «Песенка без конца» они показали свое мастерство в художественной и спортивной гимнастике, в спортивных бальных танцах.

Также семья Адушкиных удостоилась чести выйти на сцену во время торжественной церемонии открытия Президентом России Года семьи в России. Супруги говорили о том, что важно для многих, рассказали о своих родных, о мечте, которая исполнилась - быть многодетной семьей.

«У меня замечательные дети! И знаете, как наши предки называли материнство? Это женщина, которая осознанно поменяла свою жизнь. И я очень рада, что мы с моим мужем совпали. Совпали в наших мечтах и в наших взглядах. Без него я бы не была настолько счастливой!» - отметила со сцены Людмила Адушкина.

«Для нас было огромной честью представлять Мордовию на таком масштабном событии! Мы пообщались с семьями из всех регионов страны, обменялись опытом и вошли в число 9 семей, которым дали слово на церемонии открытия Года семьи. Это эмоции и память на всю жизнь! Возвращаемся в родную республику счастливыми, вдохновленными, полными сил и планов на счастливую жизнь», - сказал Василий Адушкин.

С победой в Мордовию возвращается и семья сотрудницы Управления Федерального казначейства по РМ Инги Вячеславовны Родькиной. Они продемонстрировали мастерство по изготовлению мордовской куклы-оберега и победили в номинации «На все руки мастер».

Напомним, 2024 год объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом семьи. Всероссийский семейный форум «Родные-любимые» стал первым его официальным мероприятием. Работа форума была направлена на объединение семей и семейных династий со всей страны для живого общения, обмена опытом, традициями, ценностями, совместного творчества детей и родителей.