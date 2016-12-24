В Мордовии пройдет военно-историческая реконструкция «И был рубеж построен к сроку»

Мероприятие приурочено к 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Реконструкция пройдет 27 января на территории строительства оборонительного рубежа в селе Николаевка Большеберезниковского района. Ее участниками станут более 300 человек – представители патриотических организаций и объединений из районов республики и регионов Приволжского Федерального округа.

На мероприятии развернутся интерактивные площадки Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 гг., Мордовского республиканского молодежного центра, военно-исторического клуба «Сурский рубеж», гражданско-патриотического отряда «Бронепоезд» Рузаевского района, регионального отделения Российского Военно-исторического общества, поисково-спасательного отряда «Поиск 13 регион», а также будет действовать пункт отбора на военную службу по контракту.

Для участников и гостей реконструкции будет организована военно-полевая с горячим питанием.

Начало в 11:30. Регистрация участников с 10:30.