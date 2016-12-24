Артём Здунов провел встречу с региональным уполномоченным по правам человека

Глава Мордовии Артём Здунов 23 января провел встречу с региональным уполномоченным по правам человека Валерием Левиным. Омбудсмен представил руководителю республики доклад о деятельности уполномоченного и соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Республики Мордовия в 2023 году. Также стороны обсудили вопросы, с которыми чаще всего обращаются к уполномоченному жители региона-13.

Было отмечено, что работа по обращениям ведется в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти и местного самоуправления, общественными институтами. Валерий Левин поблагодарил Артёма Здунова за поддержку.

В 2023 году в адрес уполномоченного поступило 1814 обращений граждан – это на 6,6 % больше, чем годом ранее. Рост произошел за счет обращений от участников СВО и членов их семей.

Мордовия с первого дня специальной военной операции адресно занимается поддержкой этой категории. С бойцами налажена постоянная связь, в зону СВО на постоянной основе отправляется гуманитарная помощь. Главы муниципальных районов держат на особом контроле обращения семей бойцов. С 1 июня прошлого года в Мордовии заработал филиал государственного фонда «Защитники Отечества», созданного по решению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Пенсионеры и инвалиды остаются основной группой лиц, направивших обращения в адрес уполномоченного. В 2023 году от них поступило 751 обращение. Основные темы – это качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, обращение с твердыми коммунальными отходами, содержание и эксплуатация многоквартирных домов, предоставление мер социальной поддержки, ненадлежащее состояние дорог местного значения, доступность и качество медицинской помощи, льготное лекарственное обеспечение, состояние атмосферного воздуха в Саранске, транспортная доступность сельских населенных пунктов.

Менее актуальными в 2023 году, по словам Валерия Левина, стали вопросы миграции (приобретение гражданства РФ), санаторно-курортного обеспечения, трудовой занятости и заработной платы, условий пребывания в социальных стационарных учреждениях.

Второй год подряд не поступало обращений, связанных с обеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации, сокращением медицинских организаций в сельской местности, отсутствием лекарственных препаратов в аптечной сети, установлением тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

По всем жизненным ситуациям граждан даны разъяснения действующего законодательства.

Уполномоченный по правам человека в РМ внес предложения по вопросам дальнейшего взаимодействия с органами власти и депутатским корпусом.