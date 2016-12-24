В Мордовии бывший начальник экзаменационного отделения ГИБДД признан судом виновным в служебном подлоге

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По информации прокуратуры РМ, 41-летнему бывшему начальнику экзаменационного отделения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по РМ суд вынес обвинительный приговор за служебный подлог. Выполнив просьбу знакомого о фиктивном экзамене для молодой автолюбительницы, он лишился службы и попал под уголовное преследование.
В ходе расследования было установлено, что в марте 2022 года офицер по просьбе своего знакомого заполнил экзаменационные листы о сдаче 28-летней жительницей Саранска теоретического и практического экзаменов на получение водительского удостоверения категории «В» без фактического проведения экзаменов.
В апреле 2022 года на основании этих подложных документов девушка незаконно получила водительское удостоверение.
Когда это выяснилось, начальник экзаменационного отделения был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
С учетом смягчающих наказание обстоятельств суд приговорил виновного к штрафу в размере 140 тысяч рублей.
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