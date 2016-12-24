В Мордовии бывший начальник экзаменационного отделения ГИБДД признан судом виновным в служебном подлоге

По информации прокуратуры РМ, 41-летнему бывшему начальнику экзаменационного отделения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по РМ суд вынес обвинительный приговор за служебный подлог. Выполнив просьбу знакомого о фиктивном экзамене для молодой автолюбительницы, он лишился службы и попал под уголовное преследование.

В ходе расследования было установлено, что в марте 2022 года офицер по просьбе своего знакомого заполнил экзаменационные листы о сдаче 28-летней жительницей Саранска теоретического и практического экзаменов на получение водительского удостоверения категории «В» без фактического проведения экзаменов.

В апреле 2022 года на основании этих подложных документов девушка незаконно получила водительское удостоверение.

Когда это выяснилось, начальник экзаменационного отделения был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

С учетом смягчающих наказание обстоятельств суд приговорил виновного к штрафу в размере 140 тысяч рублей.