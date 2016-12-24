В Доме Республики обсудили план дорожных работ на текущий год

23 января Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочее совещание по объемам дорожных работ на текущий сезон. В нем приняли участие первый заместитель Председателя Правительства РМ Игорь Фрейдин и председатель регионального Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Валерий Кандрин.

В этом году планируется вести строительство, капитальный или текущий ремонт на 90 дорожных объектах. По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» - 76 объектов, из них 3 капиталоемких, переходящих с 2023 года, 63 региональных объекта, 7 объектов местной сети, 3 мостовых сооружения. Также 14 объектов приведут в нормативное состояние по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Общее финансирование превысит 11 млрд рублей.

Все процедуры по контрактации и торгам планируется завершить до 1 апреля. Уже сейчас контракты на выполнение работ заключены по 27 объектам. Это капитальный ремонт двух участков трассы «Саранск – с. Большие Березники – с. Дубенки», участков автодорог «с. Большие Березники – с. Марьяновка – с. Пермиси», «р. п. Атяшево – с. Лобаски – с. Челпаново – с. Мичурино» и обхода с. Красино в Дубенском районе.

Ремонт запланирован на участках трасс: «Саранск - Сурское – Ульяновск» - с. Михайловка – с. Протасово», «г. Ардатов - с. Б. Игнатово - с. Урусово - с. Жабино», «с. Большое Игнатово - с. Вармазейка - с. Новое Качаево - с. Новое Баево - с. Киржеманы- «г. Ардатов-с. Большое Игнатово», «с. Дубенки - с. Красино - с. Ливадка», «г. Ковылкино - г. Краснослободск - с. Ельники - с. Первомайск», «г. Темников - п. Барашево - с. Теньгушево - гр. Нижегородской области», «р.п.Чамзинка - с. Отрадное - с. Кульмино - с. Большие Ремезёнки», «р.п. Зубова Поляна - с. Ширингуши - с. Булдыгино - д. Калиновка», «д. Калиновка - с. Пичпанда» Зубово-Полянского района, «г. Саранск - р. п. Ромоданово - с. Большое Игнатово» - с. Лада - с. Резоватово - с. Болдасево - с. Тарханово - с. Ведянцы», «с.Кушки - с.Посольское Цибаево - д.Польское Ардашево» Темниковского района, «с. Старая Качеевка - выход на а/д «с. Александровка - с. Такушево» Теньгушевский район, «г. Темников - п. Барашево - с. Теньгушево - гр. Нижегородской обл.»

В столице Мордовии будет выполнен ремонт автодороги по ул. Севастопольская (участок от пр. 70 лет Октября до МКД №78, автодороги по ул. Ленина (от д. 1 до д. 200) в р.п. Николаевка, автодороги по ул. 1-я Промышленная от ул. Пролетарская до д. № 39 и автодорог на пер. Крупской и ул. Крупской в селе Куликовка.

Также контракты заключены на ремонт мостов через реку Тож в Торбеевском районе и через реку Вечкелей в Теньгушевском районе.

Артём Здунов подчеркнул: необходимо максимально оперативно проводить подготовительную работу, чтобы при наступлении сезона сразу же приступить к дорожным работам.

Также было отмечено, что с опережением графика продолжаются работы на капиталоемких дорожных объектах республики – обходе Рузаевки, улицах Строительной и Пролетарской в Саранске.