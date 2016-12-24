Школьники из Саранска поднялись на горы Национального парка «Таганай»

12 учащихся саранской школы №39 в сопровождении инструкторов туристического клуба «Высота» прошли более 70 километров по Национальному парку «Таганай».



По информации саранской мэрии, в сложных погодных условиях ребята совершили восхождения на горы Двуглавая Сопка, Круглица, Дальний Таганай и Ицыл. Школьники кололи дрова, топили печь и самостоятельно готовили еду.



Завершилось путешествие большим прощальным костром, во время которого юные туристы готовили блинчики на костре и делились яркими впечатлениями о походе.