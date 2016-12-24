В двух районах Мордовии жители могут обратиться в мобильную приемную прокурора республики

Первый заместитель прокурора Мордовии Александр Иванов в рамках работы мобильной приемной прокурора республики 25 января проведет прием жителей Дубенского района.

Прием будет проходить с 12:00 до 13:00 в прокуратуре Дубенского района (с. Дубенки, ул. Центральная, 26).

Запись на прием осуществляется по телефонам:

8 (8342) 47-55-05 (прокуратура республики)

8-(834-47) 2-30-66 (с. Дубенки).

На следующий день, 26 января, заместитель прокурора Мордовии Евгений Шевченко в рамках работы мобильной приемной прокурора республики проведет прием жителей Зубово-Полянского района.

Прием будет проходить с 11:00 до 12:00 в прокуратуре Зубово-Полянского района (п. Зубово Поляна, Почтовый переулок, 41).

Запись на приемы осуществляется по телефонам:

8 (834-2) 47-55-05 (прокуратура республики)

8-(834-44) 2-50-58; 2-19-08 (п. Зубово Поляна).

Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, обратившимся необходимо иметь при себе письменное заявление с указанием основных доводов, на которые они хотели бы получить исчерпывающий ответ.