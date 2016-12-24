В Рузаевке следователи устанавливают обстоятельства гибели 52-летнего мужчины во время пожара в квартире

По информации Следственного комитета по РМ, днем 22 января в Рузаевке в одной из квартир дома по улице 40 лет Победы произошел пожар. Его жертвой стал проживавший один хозяин жилого помещения.

Отмечается, что при осмотре каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, на теле погибшего не обнаружено.

По предварительным данным следствия, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении.