Борцы из Мордовии завоевали 5 медалей чемпионат России по греко-римской борьбе

«С возвращением!»
Артём Здунов встретился с бригадой врачей, вернувшихся из Каланчака
Прошедший в подмосковном Наро-Фоминске чемпионат России по греко-римской борьбе ознаменовался настоящим триумфом спортсменов Мордовии.
В весовой категории до 63 кг в финале встретились титулованные борцы республики Сергей Емелин и Жамболат Локьяев. Лучшим в поединке оказался бронзовый призер Олимпиады Сергей Емелин, серебро в копилке Жамболата Локьяева.
Награду высшей пробы в весовой категории до 55 кг завоевал Виталий Кабалоев. Он победил представителя Краснодарского края.
Руслан Бичурин в финале весовой категории до 67 кг одолел Азамата Ахмедова и также взял золото российского чемпионата.
Бронзовый поединок в весе до 72 кг выиграл Станислав Климов.
Общий результат выступления воспитанников СШОР спортивной борьбы и дзюдо А.В. Мишина на главном национальном старте 2024 года оказался впечатляющим – три золотых медали, а также по одной серебряной и бронзовой.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов встретился с бригадой врачей, вернувшихся из Каланчака
Артём Здунов принял участие в сессии совета депутатов Рузаевского района
Глава Мордовии поздравил с Днем печати журналистов республики
Две семьи из Мордовии стали победителями конкурсной программы Всероссийского семейного форума
«Ёлка желаний» и Артём Здунов исполнили мечту маленькой Алёны
В Доме Республики вручили высокие государственные награды