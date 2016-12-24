Борцы из Мордовии завоевали 5 медалей чемпионат России по греко-римской борьбе

Прошедший в подмосковном Наро-Фоминске чемпионат России по греко-римской борьбе ознаменовался настоящим триумфом спортсменов Мордовии.

В весовой категории до 63 кг в финале встретились титулованные борцы республики Сергей Емелин и Жамболат Локьяев. Лучшим в поединке оказался бронзовый призер Олимпиады Сергей Емелин, серебро в копилке Жамболата Локьяева.

Награду высшей пробы в весовой категории до 55 кг завоевал Виталий Кабалоев. Он победил представителя Краснодарского края.

Руслан Бичурин в финале весовой категории до 67 кг одолел Азамата Ахмедова и также взял золото российского чемпионата.

Бронзовый поединок в весе до 72 кг выиграл Станислав Климов.



Общий результат выступления воспитанников СШОР спортивной борьбы и дзюдо А.В. Мишина на главном национальном старте 2024 года оказался впечатляющим – три золотых медали, а также по одной серебряной и бронзовой.