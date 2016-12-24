Жителей Мордовии приглашают посетить мероприятия творческого проекта «СемьЯ. Культура. Добро»

Культура

С 24 января по 4 февраля в государственных учреждениях культуры столицы Мордовии пройдут тематические мероприятия - мастер-классы, выставки, концерты, спектакли, экскурсии и квесты в рамках творческого проекта «СемьЯ. Культура. Добро». Он посвящен открытию Года семьи в Мордовии.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Родные – Любимые»

Две семьи из Мордовии стали победителями конкурсной программы Всероссийского семейного форума

1
Заказать рекламу
1
1
1