Жителей Мордовии приглашают посетить мероприятия творческого проекта «СемьЯ. Культура. Добро»

С 24 января по 4 февраля в государственных учреждениях культуры столицы Мордовии пройдут тематические мероприятия - мастер-классы, выставки, концерты, спектакли, экскурсии и квесты в рамках творческого проекта «СемьЯ. Культура. Добро». Он посвящен открытию Года семьи в Мордовии.