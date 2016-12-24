В Мордовии прошла встреча студентов с работодателями

19 января по инициативе заместителя Председателя Правительства РМ Батыра Эмеева на базе Саранского государственного промышленно-экономического колледжа состоялась встреча выпускников и студентов учебного заведения с представителями 15 заводов и предприятий из разных сфер промышленности.

На встрече обсуждался вопрос дефицита кадров в промышленных предприятиях республики. Руководители заводов рассказали об условиях работы в современных цехах, перспективах карьерного роста, а также ответили на вопросы студентов и выслушали истории об опыте прохождения практики.

«Ни для кого не секрет, что сегодня руководство страны делает большой упор на развитие промышленности и обеспечении импортозамещения, а это значит, что перед работниками отрасли стоят сложные, и вместе с тем интересные задачи. Это огромная возможность реализовать себя в профессии, стать частью больших открытий и внедрения передовых технологий. И для этого, при поддержке государства, на заводах и предприятиях создаются все необходимые условия. Мне хочется, чтобы эта встреча принесла максимальную пользу всем участникам. Сегодня дефицит специалистов в отрасли составляет почти 3000 человек! И для нас важен каждый сотрудник. Наше будущее сегодня зависит от молодых профессионалов, и мы верим и рассчитываем на вас. Это главная мысль, которую мне хочется донести здесь до каждого», - подчеркнул Батыр Эмеев, открывая встречу.

В ходе открытого диалога принято совместное решение: запустить пилотный проект - чат обратной связи, участниками которого станут выпускники профильных учебных заведений и лично зампред. Цель чата - помощь в трудоустройстве и оперативное решение актуальных проблем молодых специалистов в первые месяцы трудовой деятельности.

Интересным открытием на мероприятии стало то, что в колледже впервые за 25 лет сварочное ремесло осваивает девушка, при этом, студентка 4 курса Вероника Смолькина, практикующий специалист - она совмещает учебу с работой.

Пользуясь случаем, она подняла вопрос необходимости модернизации сварочного оборудования на производстве, чтобы облегчить специалистам процесс выполнения работ и развития навыков, с учетом требований современного рынка. Батыр Эмеев тут же обратился к руководителям заводов с просьбой обратить внимание на проблему.

Встреча завершилась на приятной ноте, вице-премьер организовал небольшой интерактив - попросил участников передать «привет» его подписчикам в социальных сетях. Идею поддержали единогласно, дружным «Всем привет, Шумбрат Мордовия!».

Важным итогом мероприятия стало трудоустройство 2 выпускников колледжа в «Саранскабель».

Отметим, что до встречи с будущими специалистами Батыр Эмеев провел совещание с руководителями промышленных предприятий по вопросу дефицита кадров и участия в программе «Профессионалитет». Он напомнил, что вопрос обеспечения заводов квалифицированными специалистами находится на постоянном контроле Главы республики Артёма Здунова и рекомендовал активнее включиться в реализацию программы.