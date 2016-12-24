«Узоры кружевниц» показали в Музее мордовской народной культуры

В Музее мордовской народной культуры начала работать выставка мастеров декоративно-прикладного искусства «Узоры кружевниц», организованная Республиканским Домом народного творчества. В выставке принимают участие кружевницы из Саранска, а также Ичалковского, Краснослободского, Рузаевского, Темниковского районов Мордовии.

Коклюшечное традиционное кружево на Руси появилось в XIII веке. До сегодняшних дней ручное кружево не утратило своей популярности и используется при декоре одежды, постельного белья, скатертей, полотенец, салфеток. Существует и вязаное кружево, оно выполняется спицами или крючком.

Сегодня мастерицы Мордовии развивают искусство кружевоплетения, сохраняя достоинства старинного плетеного кружева предыдущих поколений. В республике есть мастера, по-настоящему влюбленные в этот вид творчества.

В открывшейся экспозиции представлено более 180 работ тридцати авторов.

По информации Министерства культуры РМ, украшением выставки стали коллекции костюмов, дополненные кружевными вставками, – «Русские кружева», «Русские сарафаны», «Времена года». Они выполнены учащимися Детской художественной школы №1 под руководством преподавателей – Марины Акаемовой и Яны Волгаевой.

Во время работы выставки запланировано проведение мастер-классов по кружевоплетению на коклюшках, по игольному кружеву и кружеву на челноках.

Выставка продлится до 12 февраля.