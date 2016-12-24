Глава Мордовии приехал на отчетную сессию в Атяшевский район

18 января в Атяшеве состоялась отчетная сессия районного Совета депутатов. Её ключевым вопросом стало подведение итогов социально-экономического развития территории в 2023 году и задачи на предстоящий период. В работе сессии приняли участие Глава республики Артём Здунов и члены кабинета министров.



С основным докладом о работе района выступил глава муниципалитета Константин Николаев. Положительная динамика достигнута по всем ключевым направлениям развития территории. Рост собственных доходов к уровню 2022 года составил 105% - по этому показателю район занимает третье место в республике. Промышленными предприятиями произведено продукции на 23 млрд. рублей - это первое место среди муниципальных районов. Хорошо развивается аграрная отрасль - выросло производство молока, мяса, яиц. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 165 тысяч тонн - это на 22 тысячи тонн больше, чем годом ранее.



За всю историю района получена рекордная урожайность зерновых - более 44 центнеров с гектара. Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям достигла 42 тысяч рублей с темпом роста 117%.



Объем инвестиций в основной капитал составил более 760 миллионов рублей. В районе продолжается реализация нескольких крупных инвестпроектов. В их числе - строительство завода по производству кормов для домашних животных, строительство центра по производству семян, а также животноводческого комплекса на 1200 коров.



Многое сделано по развитию сельских территорий, благоустройству, ремонту дорог, и работа по этим направлениям будет продолжаться.



На сессии также выступили руководитель сельхозпредприятия МАПО «Восток» Александр Трошин и председатель молодежного парламента при Совете депутатов Атяшевского района Ирина Чапоргина.



Артём Здунов высоко оценил работу руководства района по итогам минувшего года и нацелил не снижать результатов.



«Сегодня мы провели очень значимое мероприятие в Атяшевском районе – учения по гражданской обороне, на основе которых отработаем во всех муниципальных районах республики нашу готовность к любым событиям, которые могут разворачиваться, - отметил Глава Мордовии. - Вы видите, что атаки противника идут по ряду регионов страны. При этом наши ребята защищают рубежи, и мы их поддерживаем. Большое человеческое спасибо вам за это. Атяшевский район вносит значительный вклад в обеспечение нашего тыла, моральную поддержку наших бойцов на фронте. Давайте продолжим это делать. Мне нравится настрой ваших молодежных организаций, его надо сохранить».



Руководитель республики отметил важность работы по увеличению собственных доходов и выстраиванию финансовой дисциплины. «Мы думаем не только о себе, мы думаем о наших бойцах, которых надо поддерживать, и об их семьях. Поэтому нагрузка, конечно, возрастает», - сказал Артём Здунов.



Неплохие результаты у района по установлению границ населенных пунктов и территориальных зон. «Когда мы заявляемся в федеральные программы, с нас требуют, чтобы все границы были установлены, без этого заявки перестанут принимать, поэтому градус ответственности здесь снижать нельзя. Градостроительная документация должна всегда быть в порядке. Это имеет большое значение для развития строительства, комплексного освоения территорий, модернизации инфраструктуры», - отметил Артём Здунов.



На текущий год в Атяшевском районе запланирован неплохой объем дорожных работ – строительство и ремонт более 24 километров с объемом финансирования более 800 млн. рублей.

«Радует, что нам удалось решить ряд вопросов, которые неоднократно звучали в наказах избирателей, в том числе на прошлогодней сессии района, - сказал Глава республики. - Но есть дороги, которые требуют капремонта, особенно местного значения. Их тоже надо приводить в порядок».

В ближайшие два года будут капитально отремонтированы три школы. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в следующем году завершится капитальный ремонт здания Атяшевской районной больницы. Предстоит продолжить работу по строительству, ремонту и замене аварийных фельдшерско-акушерских пунктов. По нацпроекту «Культура» в 2025 году запланирован капитальный ремонт Атяшевского и Сабанчеевского домов культуры. Также в Атяшевском районе появится автоклуб, он будет помогать проводить мероприятия, особенно в летний период.

«Текущая обстановка ставит перед нами новые задачи, порой неизведанные, - подчеркнул руководитель республики. - Мы запускаем в этом году программу «Возвращение» для наших земляков. Хотелось бы, чтобы ваш район не оставался в стороне от этого. Продумайте для себя: что нужно сделать, чтобы люди оставались жить в Атяшевском районе, чтобы вновь приезжали сюда. Это работа, досуг, обеспечение социальной инфраструктурой. Подумайте, чем вы можете заинтересовать. Район очень интересный – есть горнолыжка, есть крупный социально ориентированный бизнес. Но самое главное, что у нас есть, - это наша сплоченность!»