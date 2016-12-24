В Темникове снесут шесть аварийных домов, оставшихся без жильцов

Прокуратура Темниковского района провела проверку соблюдения законодательства при переселении граждан из аварийного жилья.

В ходе проверки было установлено, что в Темникове шесть жилых домов в установленном законом порядке признаны аварийными. Фактическое расселение граждан из этих строений было произведено в течение 2022 и 2023 годов. Однако местной администрацией меры по демонтажу оставшихся без жильцов зданий не предпринимаются. При этом, доступ к ветхим домам не ограничен, что представляет угрозу жизни и здоровью граждан.

Действуя в защиту интересов неопределенного круга лиц, прокурор района направил в суд иск с требованием обязать администрацию Темниковского городского поселения ограничить доступ к аварийным расселенным домам и снести их.

Как сообщается, суд признал доводы прокурора обоснованными и удовлетворил иск.