В Темникове снесут шесть аварийных домов, оставшихся без жильцов

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Прокуратура Темниковского района провела проверку соблюдения законодательства при переселении граждан из аварийного жилья.
В ходе проверки было установлено, что в Темникове шесть жилых домов в установленном законом порядке признаны аварийными. Фактическое расселение граждан из этих строений было произведено в течение 2022 и 2023 годов. Однако местной администрацией меры по демонтажу оставшихся без жильцов зданий не предпринимаются. При этом, доступ к ветхим домам не ограничен, что представляет угрозу жизни и здоровью граждан.
Действуя в защиту интересов неопределенного круга лиц, прокурор района направил в суд иск с требованием обязать администрацию Темниковского городского поселения ограничить доступ к аварийным расселенным домам и снести их.
Как сообщается, суд признал доводы прокурора обоснованными и удовлетворил иск.
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