Прокуратура Мордовии организовала проверку по факту пожара на мебельном складе в Саранске

Предварительно установлено, что утром 18 января в Саранске произошло возгорание склада мебельной продукции по ул. Пролетарской, 130.

Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжали заместитель прокурора республики Владимир Ерофеев и прокурор Ленинского района Саранска Александр Бодягин.

В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка соблюдения требований при содержании и эксплуатации здания. По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

По данным МЧС России, огнем было охвачено 1400 квадратных метров, тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой здания.

Пожарным удалось не допустить распространение огня. Пострадали два человека, они пытались потушить возгорание самостоятельно.