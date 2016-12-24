В Мордовии прошел республиканский этап конкурса «Лучшая няня»

В Мордовии завершился очный этап республиканского конкурса «Лучшая няня». Имена двух победительниц будут названы 1 июня на торжественном мероприятии в парке имени А.С Пушкина.



Соревнование прошло на базе детского сада «Радуга» в городе Рузаевке. 9 помощников воспитателей проходили теоретические и творческие задания, демонстрировали свой профессионализм, креатив и находчивость. Все они прошли муниципальный отбор и заочный этап республиканского соревнования.



В номинации «Лучшая няня в дошкольной организации» выступили Мария Миронова из Ардатовского района, Ольга Кинякина из Зубово-Полянского, Екатерина Зыкина из Инсара, Марина Пискайкина из Ичалок, Оксана Солодухина из Лямбирского района, Валентина Саминина из Торбеево и Татьяна Настина из Саранска.

В номинации «Лучшая няня особенного ребенка» соревновались Лариса Самойлова из Ковылкинского района и Юлия Русеева из Рузаевского района.



Двух победильниц ждет заочный федеральный этап, при успешном прохождении которого, они представят Мордовию на III Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучшие няни России».