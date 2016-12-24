Юные регбистки из Мордовии стали победителями первенства России среди девушек до 18-и лет

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По информации Минспорта РМ, на первенстве России по регби-7 среди девушек до 18-и лет убедительную победу одержала сборная Пензенской области, в составе которой выступали воспитанницы мордовского регби - Александра Тюкина и Таисия Саушева.
Команда выиграла все пять игр турнира, причем с красноярской дружиной и сборной Марий Эл разделалась с «сухим» счетом.
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В Мордовии семье Героя России Григория Слугина передана медаль «Золотая звезда»
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