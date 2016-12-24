Лицеисты Мордовии завоевали три бронзовые медали на Международной олимпиаде по информатике

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В Алматы завершилась Международная Жаутыковская олимпиада по математике, физике и информатике. В ней приняли участие более 700 школьников из 16 стран мира. В состав жюри вошли представители 7 стран - Казахстана, России, Армении, Беларуси, Южной Кореи, Китая и США.
Мордовию представляли 4 ученика Республиканского лицея для одаренных детей. По итогам состязаний в личном первенстве бронзовые медали завоевали Мария Тестова, Камиль Шайхразиев и Ксения Тимофеева.
Международная Жаутыковская олимпиада проводится с 2005 года. Ее цель - пропаганда физико-математических наук среди учащихся, развитие международного сотрудничества, установление дружеских взаимоотношений между специализированными школами разных стран, обмен опытом.
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