Лицеисты Мордовии завоевали три бронзовые медали на Международной олимпиаде по информатике

В Алматы завершилась Международная Жаутыковская олимпиада по математике, физике и информатике. В ней приняли участие более 700 школьников из 16 стран мира. В состав жюри вошли представители 7 стран - Казахстана, России, Армении, Беларуси, Южной Кореи, Китая и США.

Мордовию представляли 4 ученика Республиканского лицея для одаренных детей. По итогам состязаний в личном первенстве бронзовые медали завоевали Мария Тестова, Камиль Шайхразиев и Ксения Тимофеева.

Международная Жаутыковская олимпиада проводится с 2005 года. Ее цель - пропаганда физико-математических наук среди учащихся, развитие международного сотрудничества, установление дружеских взаимоотношений между специализированными школами разных стран, обмен опытом.