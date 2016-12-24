В Саранске на Северо-Восточном шоссе заработал новый светофор с кнопкой для пешеходов

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Об этом в телеграм сообщил мэр столицы Мордовии Игорь Асабин.
«По просьбам жителей городского округа Саранск в районе остановочного павильона Северо- Восточная установлен новый светофор с вызывной фазой для движения пешеходов.
Вызывной светофор позволяет не останавливать поток автомобилей, если нет желающих перейти дорогу.
Для перехода дороги на противоположную сторону нужно нажать на кнопку, после чего для автомобилей включается красный свет, а для пешехода – зеленый.
Автомобилистов прошу быть внимательными, соблюдать требования сигналов светофоров, и заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами».
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