В Мордовии на трассе М-5 «Урал» водитель «семерки» погиб в ДТП с грузовой фурой

Репортер

По информации Госавтоинспекции республики, 17 января в Зубово-Полянском районе в 18:00 на участке федеральной трассы  М-5 «Урал» 47-летний мужчина за рулем автомашины «ВАЗ-21074», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком «DAF» под управлением 53-летнего водителя.

В результате ДТП водитель «ВАЗ-21074» от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда бригады медиков. Водитель большегруза трезв.

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