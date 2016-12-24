В Атяшевском районе открыли «Парту Героя» имени майора Дмитрия Катайкина

В школе села Алово Атяшевского района республики торжественно открыли «Парту Героя» имени участника специальной военной операции майора Дмитрия Катайкина.



Выпускник Аловской школы Дмитрий Катайкин получил военное образование в Казанском высшем артиллерийском командном училище имени маршала артиллерии М.Н. Чистякова. На СВО отправился в должности следователя Следственного комитета России из Еланского гарнизона Свердловской области.

9 ноября 2023 года, выполняя свой воинский долг, Дмитрий Катайкин погиб в Херсонской области под ракетным обстрелом. За проявленные мужество и самоотверженность награжден орденом Мужества - посмертно



Почетное право сесть за «Парту Героя» было предоставлено отличнице, призеру и победителю муниципальных олимпиад по общеобразовательным предметам, участнице всероссийских и международных конкурсов, ученице 9 класса Валерии Рассейкиной, а также участнику российского движения детей и молодежи «Движение первых», отличнику, ученику 3 класса Ивану Тюгашкину.