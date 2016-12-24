В Коста-Рике в шествии ко Дню Победы приняла участие уроженка Саранска

Россияне и уроженцы бывших советских республик, живущие и работающие в далекой Коста-Рике, уже 10 лет подряд организуют шествие ко Дню Победы. 9 мая в Латинской Америке не считается праздничным днем, поэтому памятная акция прошла 12 мая, в воскресенье.



Более 100 человек прошли в рядах «Бессмертного полка» по улицам столицы Сан-Хосе с алыми флагами Победы и портретами своих героических родственников.

Уроженка Саранска Ольга Маркелова вместе с мужем трудится врачом в одном из медицинских центров коста-риканской столицы, супруги в качестве активистов занимаются организаций патриотических акций за рубежом для российских соотечественников.

«Мои предки и по маме, и по отцу сражались с гитлеровскими захватчиками. Дед Павел Семенович Маркелов из села Новоникольское Ельниковского района Мордовии был ефрейтором стрелковой дивизии, воевал в составе Брянского, Западного и Белорусского фронтов. За мужество и бесстрашие отмечен медалью «За отвагу» и орденом «Боевого Красного Знамени». После Победы работал шофером. Родной брат моего дедушки по маме, уроженец Дубенского района села Кабаева, Михаил Григорьевич Самкаев пропал без вести. Дедушка моего мужа Никифор Ефимович Крутько участвовал в боях за Краснодар, освобождал Крым, сражался в Прибалтике. Второй дед Константин Иванович Буданов был ополченцем, попал в плен. Лишь несколько лет назад, из архивов нам удалось узнать, что он был убит в фашистском концлагере Маутхаузен на территории Австрии. В память о них мы каждый год встаем в шеренгу «Бессмертного полка»», - сообщила Ольга Маркелова.

На митинге Победы прозвучало много героических и трагических историй о судьбе солдат Великой Отечественной войны. К участникам мероприятия присоединился Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Республике Коста-Рика Юрий Беджанян, а также окончившие советские и российские вузы костариканцы.

Собравшиеся возложили цветы к мемориалу и почтили павших воинов минутой молчания.