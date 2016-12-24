Более 600 мероприятий по всей стране организовало Российское общество «Знание» ко Дню Победы

9 мая в России отметили 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В каждом регионе страны Российское общество «Знание» в университетах, колледжах, школах, музеях, библиотеках и на других площадках организовало масштабную просветительскую программу. Лекции, кинопоказы, встречи и интеллектуальные викторины были посвящены самому важному – памяти тех, кто отдал свои жизни за наше будущее, и подвигу советского народа от юных бойцов до работников тыла.

«Ко Дню Победы Российское общество «Знание» по всей стране организовало просветительские лекции, тематические кинопоказы, встречи с ветеранами и участниками СВО. К этой работе подключились все наши филиалы, и уже в первую неделю проведено более 600 мероприятий. Они будут идти вплоть до 31 мая, поэтому мы приглашаем всех присоединиться и отметить этот праздник вместе с нами», - рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Филиалы Общества «Знания» в Приволжском федеральном округе организовали около 70 просветительских мероприятий. Особый интерес у жителей вызвали тематические кинопоказы, посвященные Дню Победы. Мультимедийный формат позволяет донести до самой широкой, в том числе молодежной, аудитории важные смыслы, такие как сохранение памяти о подвигах наших ветеранов и советских воинов, любовь к своей родине, патриотические и семейные ценности. Всего кинопоказы прошли на 1000 площадках по всей стране, было показано более 200 кинокартин. Присоединиться к ним можно, пройдя регистрацию на сайте Знание.Кино.

В Мордовии до конца мая по тематике Великой Победы запланированы более 20 лекций в школах, учреждениях СПО и на других площадках в городском округе Саранск, Ардатовском, Ковылкинском, Торбеевском, Зубово-Полянском, Кочкуровском, Чамзинском и других районах. Часть из них уже состоялись. Лекторы Российского общества «Знание» проводят лекции на темы «Вклад детей и школьников в Победу над фашистской Германией», «Кем хотело стать молодое поколение во времена Великой Отечественной Войны», викторины и кинолекции с использованием документальных картин, подготовленных Российским обществом «Знание».

Мероприятия просветительской организации объединят всю страну и пройдут с 6 по 31 мая.

Попробовать себя в качестве лектора, выступить перед аудиторией и поделиться с молодежью подвигами наших соотечественников в период Великой Отечественной войны может каждый. Для этого необходимо пройти по ссылке и зарегистрироваться для участия в проекте.

Подробнее о мероприятиях и о том, как к ним присоединиться, можно узнать на сайте Российского общества «Знание» по ссылке.