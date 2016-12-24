В Мордовии за минувший год уменьшилось количество ДТП, но в авариях стало гибнуть больше людей

17 января в МВД по РМ под председательством заместителя Министра - начальника полиции Михаила Рудова состоялось совещание по итогам деятельности Управлении Госавтоинспекции за 2023 год.

Как отмечалось, по итогам минувшего года в республике наблюдается снижение общего числа дорожно-транспортных происшествий на 17,4% и раненых в них людей на 26,3%. Вместе с тем, стало больше погибших в ДТП - на 6,3%.

Наибольшее количество аварий, в которых погибли люди – это столкновения транспортных средств, наезды на пешеходов и съезд с дороги. Основными причинами явились превышение и несоответствие скорости конкретным условиям движения и выезд на полосу встречного движения.

В Мордовии также сократилось число ДТП с участием водителей в состоянии опьянения и раненых в них людей (количество ДТП снизилось на 15,9%, раненых на - 16,5%). Но при этом в таких дорожно-транспортных происшествиях стало больше погибших - на 7,1%.

Отдельное внимание в ходе совещания уделялось детскому дорожно-транспортному травматизму. За 12 месяцев прошлого года количество ДТП с участием несовершеннолетних осталось на прежнем уровне, однако количество погибших детей и подростков в возрасте до 16 лет увеличилось. Всего зарегистрировано 84 ДТП, в которых погибли 10 и получили травмы 85 детей.

Кроме того, в рамках совещания обсуждалось состояние улично-дорожной сети, как в Саранске, так и на автодорогах федерального и регионального значения, находящихся на территории республики. Отмечено, что несмотря на постоянно выявляемые Госавтоинспекцией недостатки и принимаемые меры административного воздействия к владельцам дорог, ситуация остается крайне напряженной, а в зимний период значительно ухудшается.

По итогам проведенного совещания определены приоритетные направления деятельности Госавтоинспекции на 2024 год.