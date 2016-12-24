Юрист из Саранска лишилась 100 тысяч рублей на «работе» по выставлению «лайков» в интернет-магазине

В саранский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 27-летняя девушка, работающая юристом в коммерческой организации. По словам потерпевшей, она стала жертвой аферистов, обещавших ей дополнительный заработок на сайте известного маркетплейса.

Девушка откликнулась на поступившее в мессенджере предложение «работодателя». Суть работы заключалась в проставлении «лайков» на товары на сайте популярного интернет-магазина. С ней связался менеджер, который озвучил первое задание, после выполнения которого ей в качестве оплаты поступило 300 рублей.

На следующий день потерпевшую добавили в чат, где размещались различные указания, в том числе направленные на повышение товарооборота продавцов. Также по совету менеджера она создала личный кабинет, куда внесла реквизиты своей банковской карты.

По указанным реквизитам требовалось перечислять небольшую сумму денежных средств, которая якобы зачислялись на счет продавца, тем самым увеличивая оборот товара. По заверению злоумышленников, в последующем внесенные денежные средства должны были вернуться вместе с процентами на банковскую карту работницы.

Сначала барышня перечислила неизвестным около 2 тысяч рублей, после чего ей поступило уведомление о зачислении на ее счет более 3 тысяч. Поверив в такой легкий заработок, девушка продолжила вносить деньги. При этом, требуемая сумма с каждым заданием становилась все больше. Всего жительница Саранска перечислила мошенникам 98 тысяч рублей, после чего они перестали выходить с ней на связь.

Как сообщает МВД по РМ, в настоящее время по данному факту проводится проверка. Принимаются меры по установлению личности и местонахождения злоумышленников.