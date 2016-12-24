Администрация Саранска сообщает, что вся снегоуборочная техника в городе работает в усиленном режиме

«Просим горожан отнестись с пониманием к тому, что коммунальным службам города сейчас приходится работать на пределе технических и собственных возможностей», - говорится в информации.

В ночь с 16 на 17 января 66 единиц техники муниципальных предприятий убирали магистральные улицы, чтобы обеспечить движение общественного транспорта. Сегодня задействовано 104 единицы спецтехники. На особом контроле - дороги с наиболее интенсивным движением.

В числе приоритетных задач – вывоз снега на полигон, очистка тротуаров и подходов к социальным объектам: школам, детским садам и медучреждениям.

1089 рабочих муниципальных предприятий и коммунальных служб вручную расчищают тротуары и остановочные площадки.

Претензии по уборке дворов и придомовых территорий Администрация просит направлять в управляющие компании. Если же ситуация не меняется, рекомендуют направить обращение в ЕДДС по многоканальному телефону - 24-07-07 и по телефону 071 (24-24-71 – с сотового).





