В России утвердили почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации»

Новости

16 января Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении нового почетного звания для работников местного самоуправления.

«В нашей стране утвердили новое почетное звание – «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», – комментирует Глава администрации городского поселения Рузаевка Алексей Домнин. – Его будут присваивать должностным лицам местного самоуправления, работникам органов местного самоуправления, сотрудникам советов муниципальных образований, а также соответствующих некоммерческих организаций. А именно тем, кто доказал высокий уровень своей компетентности. Считаю верным данное решение – отметить труд людей, кто верой и правдой служит на благо наших граждан».

Основанием для получения данного звания могут быть личные заслуги в решении вопросов обеспечения жизнедеятельности граждан, реализации отдельных полномочий для осуществления российских законов, развитии местного самоуправления или в достижении других результатов в профессиональной деятельности.

Стоит отметить, что получить звание могут граждане, кто проработал в сфере местного самоуправления не меньше 20 лет, а также имеет награды или поощрения от органов госвласти.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Шумбрат, Мордовия!»

В Саранске прошел гала-концерт лауреатов и победителей Республиканского фестиваля народного творчества

1
Заказать рекламу
1
1
1