Президент России объявил о продлении федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

На встрече с главами муниципальных образований регионов Президент РФ Владимир Путин сообщил, что проект «Формирование комфортной городской среды» продлен и увеличен на 5 млрд рублей, которые будут направлены в регионы Дальнего Востока.

«Программа действует несколько лет и действует хорошо, как я сказал. И да, вы правы, речь идет о миллиардах – по 20 млрд мы выделяли. Надо продлить эту программу. И более того – надо ее увеличить», – добавил он.

Президент отметил, что добиться результатов федерального проекта удалось благодаря работе руководителей муниципалитетов. В итоге, 14,2 млн россиян приняли участие в этой совместной работе.

Также до 2030 года продлен конкурс лучших проектов городской среды, включенный в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

Всего за последние годы по проекту в России благоустроено больше 111 тысяч общественных пространств. В Мордовии за 5 лет обновили почти 350 территорий.