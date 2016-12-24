Фильм «Степан Эрьзя. Долгий путь домой» скоро смогут увидеть все жители и гости Мордовии

В кинотеатре «Россия» состоялась премьера документально-игрового фильма «Степан Эрьзя. Долгий путь домой». На показ приехали известные актеры, снявшиеся в картине - Станислав Дужников и Лиза Арзамасова.



От имени Главы Мордовии Артёма Здунова всех приветствовала первый заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова. Она поблагодарила продюсера Аллу Каргину и всю съемочную группу кинокартины.



«Степан Эрьзя - это наш кумир, который поражает и восхищает своими работами, прославляя нашу малую родину. Фильм будет показан во всех районах республики. Выражаю слова благодарности всем, кто причастен к его созданию», - сказала Галина Лотванова.

Народного артиста Мордовии, заслуженного артиста России Станислава Дужникова зал встретил бурными аплодисментами.



«Премьера фильма проходит на родной земле - это для меня двойная ответственность. Мне очень важно, как киноленту воспримут свои, родные. В эту историю мы вложили душу. Мы хотели, чтобы кино получилось, ведь наш земляк Степан Эрьзя является невероятным гением. Во всем мире его знают как русского Родена. К сожалению, в нашей стране слава о Степане Эрьзе хромает. Его творчество знакомо в основном людям, которые занимаются искусством. А если спросить простого прохожего, он задумается. Ну, конечно, если только он не житель Мордовии», - поделился Станислав Дужников.



Лиза Арзамасова и вовсе призналась в любви нашему региону.

«Я влюблена в ваш город, в Мордовию, в кинопроцесс, который был связан с этой картиной, во всю команду, в людей, с которыми здесь довелось познакомиться. Все они стали для меня очень родными. Хочется, чтобы фильм увидело большее количество людей. Такие картины снимаются для того, чтобы вдохновлять и просвещать», - отметила актриса.



Продюсер Алла Каргина подчеркнула, что этот творческий проект был реализован исключительно благодаря командной работе и особому отношению руководства Мордовии к искусству.



«Хочется благодарить и еще раз благодарить. В первую очередь Главу региона Артёма Алексеевича Здунова и его команду. Благодаря совместной работе и неравнодушию получилось это замечательное кино», - заключила Алла Каргина.



В ближайшем будущем все желающие жители и гости республики смогут увидеть документально-игровой фильм «Степан Эрьзя. Долгий путь домой» в кинотеатре «Россия»».