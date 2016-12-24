Фильм «Степан Эрьзя. Долгий путь домой» скоро смогут увидеть все жители и гости Мордовии

«Каждая жизнь для нас дорога и важна!»
Служба пожарной охраны отметила 375 лет со дня своего основания
В кинотеатре «Россия» состоялась премьера документально-игрового фильма «Степан Эрьзя. Долгий путь домой». На показ приехали известные актеры, снявшиеся в картине - Станислав Дужников и Лиза Арзамасова.
От имени Главы Мордовии Артёма Здунова всех приветствовала первый заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова. Она поблагодарила продюсера Аллу Каргину и всю съемочную группу кинокартины.
«Степан Эрьзя - это наш кумир, который поражает и восхищает своими работами, прославляя нашу малую родину. Фильм будет показан во всех районах республики. Выражаю слова благодарности всем, кто причастен к его созданию», - сказала Галина Лотванова.
Народного артиста Мордовии, заслуженного артиста России Станислава Дужникова зал встретил бурными аплодисментами.
«Премьера фильма проходит на родной земле - это для меня двойная ответственность. Мне очень важно, как киноленту воспримут свои, родные. В эту историю мы вложили душу. Мы хотели, чтобы кино получилось, ведь наш земляк Степан Эрьзя является невероятным гением. Во всем мире его знают как русского Родена. К сожалению, в нашей стране слава о Степане Эрьзе хромает. Его творчество знакомо в основном людям, которые занимаются искусством. А если спросить простого прохожего, он задумается. Ну, конечно, если только он не житель Мордовии», - поделился Станислав Дужников.
Лиза Арзамасова и вовсе призналась в любви нашему региону.
«Я влюблена в ваш город, в Мордовию, в кинопроцесс, который был связан с этой картиной, во всю команду, в людей, с которыми здесь довелось познакомиться. Все они стали для меня очень родными. Хочется, чтобы фильм увидело большее количество людей. Такие картины снимаются для того, чтобы вдохновлять и просвещать», - отметила актриса.
Продюсер Алла Каргина подчеркнула, что этот творческий проект был реализован исключительно благодаря командной работе и особому отношению руководства Мордовии к искусству.
«Хочется благодарить и еще раз благодарить. В первую очередь Главу региона Артёма Алексеевича Здунова и его команду. Благодаря совместной работе и неравнодушию получилось это замечательное кино», - заключила Алла Каргина.
В ближайшем будущем все желающие жители и гости республики смогут увидеть документально-игровой фильм «Степан Эрьзя. Долгий путь домой» в кинотеатре «Россия»».
Поделиться в соц. сетях:
Служба пожарной охраны отметила 375 лет со дня своего основания
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики
Лушим педагогом республики признана Юлия Ермакова - учитель русского языка и литературы Рузаевской школы №9
В Мордовии семье Героя России Григория Слугина передана медаль «Золотая звезда»
В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова