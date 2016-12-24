Жители Мордовии могут внести вклад в создание памятника героям Великой Отечественной войны

«Служба скорой помощи - передовой отряд медицины»
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
18 мая в рамках Международной акции «Ночь музеев» в Мордовском краеведческом музее им. И.Д. Воронина состоится торжественное открытие капсулы для сбора советских монет.
Акция «Живая память благодарных поколений» приурочена к 80-летию Великой Победы. Все собранные монеты пойдут на сплав для памятника героям Великой Отечественной войны. Он будет установлен в Москве на Поклонной горе.
Сбор монет будет проходить до февраля 2025 года. Ограничений в их количестве нет. Каждый посетитель может внести свой вклад в историю.
Проект зародился в Белоруссии несколько лет назад. Акция реализуется Музеем Победы, фондом имени Алексея Талая (Республика Беларусь), фондом «Единое Отечество» (белорусско-российский благотворительный фонд), Ассоциацией исторических и военно-исторических музеев.
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Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
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