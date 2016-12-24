В Саранске ветераны спецоперации побывали на премьере фильма «Степан Эрьзя. Долгий путь домой»

Премьерный показ полнометражной картины состоялся 13 мая в кинотеатре «Россия». Одними из первых при содействии филиала фонда «Защитники Отечества» ее увидели семьи ветеранов спецоперации.



80-минутный фильм посвящен судьбе и творчестве выдающегося скульптора, уроженца Мордовии Степана Нефедова-Эрьзи. Большинство ролей исполнили уроженцы нашей республики - известный российский театральный и киноактер Станислав Дужников, актер Мордовского национального театра Павел Михайлов и саранский школьник Даниил Котин.

Как отмечают в региональном филиале фонда, защитники Родины имели возможность не только увидеть талантливую картину, но и сделать фото с именитыми актерами.



«Замечательный фильм! – поделилась впечатлениями супруга ветерана СВО Наталья Ергина. – Именно на таких картинах должны воспитываться наши дети. Фильм знакомит нас с жизнью знаменитого земляка, творчеством которого восхищаются во всем мире. Желаем успеха киноленте и новых ярких реализаций съемочной бригаде!»