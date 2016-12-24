Житель Рузаевки принял заказы на изготовление мебели и укатил с деньгами клиентов в Сочи

В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя города Рузаевки. Он обвиняется в мошенничестве на полмиллиона рублей.

По информации МВД по РМ, в ходе расследования было установлено, что в 2021 году фигурант дела, зарегистрированный в статусе самозанятого, арендовал офис в Рузаевке и нанял работника по приему заказов.

В период с марта по ноябрь 2021 года к нему в салон мебели обратилось 6 клиентов, с которыми он заключил договоры на изготовление кухонных гарнитуров, шкафов и тумбочек. К каждому клиенту он приезжал домой, и для убедительности делал необходимые замеры пространства для заказанной мебели. При этом, мошеннический мастер брал предоплату за свою работу - суммы варьировались от 20 тысяч до 190 тысяч рублей.

Со временем житель Рузаевки переставал выходить на связь с заказчиками, а потом и вовсе покинул территорию Мордовии. Сотрудниками уголовного розыска он был задержан в городе Сочи и доставлен в Мордовию.

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составил около полумиллиона рублей. Похищенные деньги мебельщик тратил на личные нужды.

В отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.