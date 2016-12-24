Школьные музеи Мордовии стали партнерами Музея Победы

С декабря 2023 года партнерами московского Музея Победы - участниками программы «Школьный музей Победы» стали два музея образовательных организаций Мордовии. Среди новых партнеров — музеи лицеев № 26 и № 43 г. Саранска. Всего в республике на сегодняшний день 19 участников программы столичного музея.



«Традиционно два раза в год программа «Школьный музей Победы» пополняется новыми участниками, и мы с большим интересом начинаем совместную работу. Впереди у школьных музеев – организация выставок на площадке Музея Победы в Москве, участие в творческих конкурсах, всероссийских форумах и сменах, где можно обменяться опытом с другими музейщиками», – рассказала руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.



Музеи образовательных учреждений посвящены военачальникам, героям, подразделениям, отличившимся в ходе Великой Отечественной войны. Так, например, музей саранского лицея № 43 посвящен фронтовому кинооператору Владимиру Сущинскому. Также среди новых участников программы – краеведческие музеи, в которых собраны раритеты выдающихся личностей родного региона.



Присоединиться к программе могут музеи любых образовательных организаций Российской Федерации. После одобрения заявки учреждения получат статус партнеров Музея Победы и смогут войти в рейтинг лучших школьных музеев страны.



Для участия в программе необходимо заполнить анкету или отправить данные о музее на адрес электронной почты sertifikatpobedy@victorymuseum.ru. Решение о сертификации школьного музея принимается на основании заключения экспертной комиссии Музея Победы. Подробнее – на сайте https://schoolvictorymuseum.ru/.