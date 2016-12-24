Артём Здунов встретился с ветеранами боевых действий и семьями участников СВО

Глава Мордовии Артём Здунов 16 января провел очередную встречу с участниками СВО и их семьями. Такие встречи, как подчеркнул руководитель республики, помогают решить многие вопросы, в том числе связанные с лечением и реабилитацией бойцов, получением выплат, всесторонней поддержкой их семей, усилить межведомственное взаимодействие.

Мордовия с первого дня специальной военной операции адресно занимается этой работой. С бойцами налажена постоянная связь, они снабжаются всем необходимым, в зону СВО на постоянной основе отправляется гуманитарная помощь. Главы муниципальных районов держат на особом контроле обращения семей бойцов, не оставляют их без внимания.

С 1 июня прошлого года в Мордовии заработал филиал Фонда «Защитники Отечества», созданного по решению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Его основная задача – полное социальное сопровождение ветеранов СВО и их семей.

Такое плотное взаимодействие очень важно еще и потому, что бойцам на передовой нужно чувствовать надежный тыл, знать, что их близкие получают всю необходимую поддержку.

«Мне важно лично услышать от вас, какая помощь нужна, что мы еще можем сделать для наших бойцов», - подчеркнул Артём Здунов.

Все обращения, с которыми к руководителю региона обратились военнослужащие и их родные, взяты на особый контроль.

Встреча состоялась на площадке Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи. Для участников встречи провели экскурсию, в том числе по выставке работ фронтовых художников Алексея Крюкова и Максима Фаюстова «Израненная земля Донбасса», а также по выставке мастера отечественного пейзажа Архипа Куинджи из коллекции Русского музея.