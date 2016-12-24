Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 годов приглашает жителей Саранска на День дарителя

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19 января посетители могут принести в Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 годов подарки - старинные предметы и документы, семейные раритеты и удивительные находки.
Как отмечают в музее, старые вещи, запылившиеся в шкафах и на антресолях, получают шанс на вторую, практически вечную и почетную жизнь - они становятся музейными экспонатами, пополнят собой фонды и будут представлены на новых выставках, и в экспозиции музея.
Традиция благотворительных дарений в музее насчитывает уже много десятков лет.
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