Уроженец Мордовии стал фигурантом уголовного дела о коррупции в Министерстве обороны РФ

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«По данным следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8 управления Генерального штаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.

В ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации подозреваемого обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

На основании ходатайства следователя Кузнецову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

Справка «ВС»

Юрий Васильевич Кузнецов родился 7 марта 1969 года в городе Рузаевка Мордовской АССР.

Окончил Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М.Штеменко (1990), Военную академию ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (1998), Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (2005).

Проходил службу на различных должностях службы защиты государственной тайны.

В мае 2010 года Указом Президента Российской Федерации назначен начальником 8 управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

В мае 2023 года Указом Президента Российской Федерации назначен начальником Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации.

Награжден орденом Александра Невского, орденом «За военные заслуги», орденом Почета и многими медалями.

Заслуженный военный специалист Российской Федерации, кандидат технических наук.