Артём Здунов встретился с руководителем Управления Росреестра по Республике Мордовия Светланой Балесковой

Глава Мордовии Артём Здунов 16 января провел рабочую встречу с руководителем Управления Росреестра по Республике Мордовия Светланой Балесковой. Обсудили итоги реализации в регионе государственной программы РФ «Национальная система пространственных данных» в 2023 году и планы работы на 2024-2026 годы. Во встрече принял участие министр имущественных и земельных отношений РМ Андрей Мищенко.



Глава Мордовии подчеркнул значимость создания единой цифровой платформы пространственных данных - эту программу курирует Председатель Правительства страны Михаил Мишустин. Ввод в промышленную эксплуатацию платформы придаст новый импульс развитию региона, повысит эффективность использования земли.



Руководитель регионального управления Росреестра рассказала о работе сервисов, повышении качества государственных услуг, наполнении Единого государственного реестра недвижимости, проведении комплексных кадастровых работ.



Ведомство ежегодно осуществляет более 200 тысяч учетно-регистрационных действий. На сегодняшний день в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о 970 тысячах объектов недвижимости, расположенных в Мордовиb, а также данные об их правообладателях.



Из года в год Росреестр сокращает сроки оказания услуг, по некоторым видам сделок срок регистрации недвижимости не превышает 24 часов.



Ведется активная работа по снижению количества решений о приостановлении (отказов) в учетно-регистрационной сфере. Доля принимаемых решений о приостановлении составляет 2,4% от общего числа завершенных обращений.



Реестр недвижимости наполняется сведениями о границах. Из 5 границ между Республикой Мордовия и соседними регионами в ЕГРН внесены сведения о 2 границах - с Чувашской Республикой в 2018 году и Ульяновской областью в 2023 году. Завершается работа по установлению границы Республики Мордовия с Пензенской, Нижегородской и Рязанской областями. На территории Мордовии полностью внесены сведения о границах муниципальных образований.



В республике проводятся комплексные кадастровые работы. Они позволяют выявить и устранить случаи пересечения границ, самозахвата земель, а также реестровые ошибки. Комплексные кадастровые работы выполняются полностью за счет бюджетных средств. Это позволяет исключить расходы правообладателей на уточнение границ земельных участков и объектов капитального строительства.



Также на встрече речь шла о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Здесь многое сделано - с начала 2022 года количество объектов без прав в регионе уменьшилось на 57 тысяч.

Глава Мордовии отметил важность этого направления. В целом в республике за последние годы проведена большая работа в сфере земельных и имущественных отношений. Наведен порядок, которого не было много лет. Как отметил Андрей Мищенко, проинвентаризировано более 80 тысяч объектов недвижимости. В этом году стоит задача вовлечь в налоговый оборот еще не менее 40 тысяч объектов.