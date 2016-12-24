Артём Здунов встретился с бригадой врачей, вернувшихся из Каланчака

С группой врачей Мордовии, вернувшихся из Каланчакского округа Херсонской области, 16 января встретился Глава Мордовии Артём Здунов. Семь специалистов разной направленности работали в Каланчаке на протяжении двух месяцев и вернулись в родную республику перед самым Новым годом. За минувший год там побывали уже пять групп медиков из Мордовии – в общей сложности около 30 человек.

«С возвращением! В сложных условиях приходится работать медицинской службе в Каланчакском округе. Конец года был тяжелым – у противника нет ни совести, ничего человеческого. Тем не менее, за все время наши медики оказали помощь более чем шести тысячам пациентов, около тысячи из которых – дети», - приветствовал врачей Артём Здунов.

Заведующая отделением – врач-педиатр Детской поликлиники №2 Саранска Анна Веселова рассказала об итогах поездки в Каланчак. Основной упор медицинские работники делали на вакцинацию и диспансеризацию населения, выявление тяжелых форм заболеваний. Особая работа велась с детьми, в том числе новорожденными, составлен реестр детей с ограниченными возможностями здоровья, отработано их лекарственное обеспечение.

Было отмечено, что наибольшая нагрузка легла на плечи терапевта и невролога, было проведено много операций.

«Мы работали практически 24 на 7, часто без сна и отдыха – местные жители долгие годы жили без квалифицированной медпомощи, социальной защиты. Спасибо за возможность исполнить свой гражданский долг! Все вместе мы преодолеем временные трудности, чтобы в будущем наша страна процветала», - сказала врач-невролог Республиканского наркологического диспансера Оксана Калита.

По словам медиков, особой любовью жителей Каланчакского округа пользовалась молодой специалист Республиканской офтальмологической больницы Надежда Волгапова. Она поблагодарила коллег за помощь и поддержку, за то, что охотно делились своим опытом работы.

«Многие пациенты после осмотров были направлены на хирургическое вмешательство. Были израсходованы практически все медицинские материалы, которые мы привезли с собой. Всем хотелось помочь», – поделилась впечатлениями от командировки Надежда Волгапова.

Глава Мордовии поблагодарил медиков за самоотверженный труд и бескорыстное желание помочь людям, вручил памятные подарки.

Сейчас в Каланчакском округе уже работает следующая бригада врачей из Мордовии – они пробудут в Херсонской области не меньше месяца. Ждем наших медиков с нетерпением!